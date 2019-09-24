Алексей Кудашов – о матче с ЦСКА: В концовке были моменты, надо было использовать Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Главный тренер питерского СКА Алексей Кудашов высказался после домашнего поражения от московского ЦСКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый и третий периоды были хорошие по движению. Во втором ЦСКА нас зажал, но мы выстояли. В концовке были моменты, которые надо было использовать. Две равные команды играли, игра тяжелая, напряженная», – цитирует специалиста «РИА Новости».

26 сентября питерский клуб сыграет против «Салавата Юлаева», а ЦСКА днем ранее встретится с «Йокеритом».