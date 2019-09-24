Туомас Саммелвуо: Хочу поздравить словенцев, они провели отличный матч Встреча завершилась со счетом 1-3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо высказался после поражения команды Словении в ¼ финала чемпионата Европы.

«Мы прекрасно знали, что соперник будет отлично подавать. Пользуясь случаем, хочу поздравить словенцев, они провели отличный матч. Что касается сборной России, то у нас были проблемы с атакой. Сегодня наш соперник был сильнее. Вот и все», – сказал специалист, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.