Туомас Саммелвуо: Хочу поздравить словенцев, они провели отличный матч - Советский спорт
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24 сентября 2019 01:57Гичунцев Артур

Туомас Саммелвуо: Хочу поздравить словенцев, они провели отличный матч

Встреча завершилась со счетом 1-3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо высказался после поражения команды Словении в ¼ финала чемпионата Европы.

«Мы прекрасно знали, что соперник будет отлично подавать. Пользуясь случаем, хочу поздравить словенцев, они провели отличный матч. Что касается сборной России, то у нас были проблемы с атакой. Сегодня наш соперник был сильнее. Вот и все», – сказал специалист, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.

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