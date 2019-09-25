Дмитрий Шляхтин: Из-за отстранения ВФЛА с трудом выполняет свои обязательства

Президент Всероссийской федерации легкоатлетических федераций (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин высказался о том, как на федерации сказывается дисквалификация со стороны Международной федерации легкоатлетических федераций (ИААФ).
«Федерация с трудом выполняет свои обязательства, в том числе и в вопросе возмещения всех затрат ИААФ, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в ИААФ около 3,4 миллиона долларов».
Напомним, в среду конгресс ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА, которое вступило в силу в ноябре 2015 года. Российские спортсмены продолжат выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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