Дмитрий Шляхтин: Из-за отстранения ВФЛА с трудом выполняет свои обязательства Конгресс ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА.

Загрузка...

Президент Всероссийской федерации легкоатлетических федераций (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин высказался о том, как на федерации сказывается дисквалификация со стороны Международной федерации легкоатлетических федераций (ИААФ).

«Федерация с трудом выполняет свои обязательства, в том числе и в вопросе возмещения всех затрат ИААФ, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в ИААФ около 3,4 миллиона долларов».

Напомним, в среду конгресс ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА, которое вступило в силу в ноябре 2015 года. Российские спортсмены продолжат выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.