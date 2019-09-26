iNADO: РУСАДА указывает путь к позитивным изменениям в стране В Институте национальных антидопинговых организаций поддержали РУСАДА.

Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO) выступил с поддержкой Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое может вновь лишиться статуса соответствия.

«РУСАДА с момента своего реформирования, который последовал за коррупционной деятельностью предыдущих чиновников, зарекомендовало себя активным и достойным уважения участником международной антидопинговой работы.

В то время как объявление о несоответствии Кодексу необходимо сделать в соответствии с правилами, из всех российских организаций именно РУСАДА указывает путь к позитивным изменениям в стране», – говорится в заявлении исполнительного директора iNADO Грэма Стила на сайте РУСАДА.

Напомним, РУСАДА был возвращен статус соответствия в сентябре прошлого года. При этом Россия обязалась предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) данные из Московской лаборатории. По итогам анализа данных выявлены несоответствия с базой данных с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.

В этой связи WADA инициировало рассмотрение вопроса соответствия РУСАДА.