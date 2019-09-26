БК «Леон» подарит бонус в 3999 рублей - Советский спорт
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26 сентября 2019 16:41

БК «Леон» подарит бонус в 3999 рублей

Каждый новый пользователь БК «Леон» в 2019 году может получить приветственный бонус на первый депозит размером до 3999 рублей.

Легальная букмекерская контора Леон входит в число наиболее популярных площадок для интернет-ставок на территории РФ. Несмотря на то, что компания давно и прочно укрепилась на рынке, она продолжает радовать как старых пользователей, так и новичков, которые только зарегистрировались на сайте.

Так, актуальная акционная программа букмекера предлагает приветственный бонус в размере 100 процентов от депозита (но не выше 3 999 рублей) каждому, кто выполнит ряд следующих условий:

1. Зарегистрируется на сайте для ставок и пройдет идентификацию личности.

2. Введет бонусный код (его можно взять здесь).

3. Внесет средства на свой лицевой счет через банковскую карту, электронные платежные системы или мобильный телефон.

4. Выполнит условия по отыгрышу средств, накапливая специальные очки (леоны).

В итоге, накопленные бонусные баллы можно обменять на реальные рубли и начать делать бесплатные ставки на спорт.

Допустим, вы захотели получить максимальный бонус от этой акции в виде дополнительных 3 999 рублей. Для этого вы:

– вносите 3 999 рублей на счет;

– начинаете делать ставки на спорт и накапливать леоны (для получения акционных средств нужно набрать количество очков, которое будет вдвое меньше бонуса);

– достигаете баланса в 2000 леонов, после чего бонус автоматически поступает на счет.

Накопление бонусных очков производится по достаточно простым и незамысловатым правилам. За каждые 50 рублей чистого выигрыша (прибыль без суммы ставки) вы получаете 1 леон.

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