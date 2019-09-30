«Сочи» – «Ахмат». Стартовые составы Матч пройдет 30 сентября на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Новости СМИ2 Названы составы на заключительный матч 11-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ахматом». «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный. Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян. «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва. Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, Понсе. Матч пройдет 30 сентября на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 19:30 по московскому времени.