Тренер Ласицкене: Маша была, есть и будет патриотом России Накануне, 30 сентября уроженка Кабардино-Балкарии выиграла золото на ЧМ в Катаре.

Геннадий Габрилян, тренер Марии Ласицкене, отметил, что российская легкоатлетка не собирается менять спортивное гражданство.

«Если не дай бог получится так, что наши спортсмены, которые состоят в пуле тестирования, не смогут сдавать допинг-пробы, то лишатся права соревноваться дальше. По этой причине необходимо будет выбрать такие варианты, чтобы допинг-офицеры получили доступ к спортсменам.

Но речь ни в коем случае не идет о смене гражданства, Маша была, есть и будет патриотом своей страны. Она надеется, что национальная федерация будет работать правильно, будет на высоте», – цитирует специалиста ТАСС.

Ранее 26-летняя Ласицкене заявила, что уедет тренироваться в другую страну, если WADA добьется отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).