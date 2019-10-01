Тренер Ласицкене: Маша была, есть и будет патриотом России

Геннадий Габрилян, тренер Марии Ласицкене, отметил, что российская легкоатлетка не собирается менять спортивное гражданство.
«Если не дай бог получится так, что наши спортсмены, которые состоят в пуле тестирования, не смогут сдавать допинг-пробы, то лишатся права соревноваться дальше. По этой причине необходимо будет выбрать такие варианты, чтобы допинг-офицеры получили доступ к спортсменам.
Но речь ни в коем случае не идет о смене гражданства, Маша была, есть и будет патриотом своей страны. Она надеется, что национальная федерация будет работать правильно, будет на высоте», – цитирует специалиста ТАСС.
Ранее 26-летняя Ласицкене заявила, что уедет тренироваться в другую страну, если WADA добьется отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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