Вадим Евсеев: Мы дали «Ахмату» фору, и он ей воспользовался «Уфа» проиграла «Ахмату» в 12-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча с «Ахматом» (0:1) на стадионе «Нефтяник» в 12-м туре премьер-лиги.

«Мы не смогли изменить результат и ход встречи, дав сопернику фору, он ей воспользовался, – приводит слова Евсеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Мы пытались разыгрывать мяч, нас соперник накрывал, первый тайм не получился. Во втором тайме у нас были моменты, но в концовке упростили игру, соперник заставил нас».

Единственный гол на девятой минуте забил защитник из Венесуэлы Вилькер Анхель. У «Уфы» осталось 15 очков и шестая позиция в турнирной таблицы РПЛ.