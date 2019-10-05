Игорь Шалимов: Хочу посвятить победу над «Уфой» Кадырову «Ахмат» выиграл первый матч под руководством Шалимова.

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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в матче 12-го тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник».

«Для любого тренера важно начать с победы, – приводит слова Шалимова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Хочу посвятить эту победу главе Чечни Рамзану Кадырову, у него сегодня день рождения, а также болельщикам, которые вздохнули, многие ждали этой победы. «Уфа» играет жестко и организованно, важно было им не уступить в этом компоненте».

Единственный гол на девятой минуте забил защитник из Венесуэлы Вилькер Анхель.

«Ахмат» прервал серию из семи матчей без побед, набрала 12 очков и поднялась на 11-е место.