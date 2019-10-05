Циципас обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Пекине Призовой фонд соревнований составляет 3 млн 401 тысяча долларов.

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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Таким образом, Циципас вышел в финал, где ему предстоит сыграть против Доменика Тима из Австрии.

В прошлом году турнир в Пекине выиграл грузин Николоз Басилашвили.