ФХР: Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Самвела Мнацяна Хоккеист скончался от рака в 29 лет.

Пресс-служба Федерации хоккея России оставила сообщение на официальном сайте, посвященное защитнику «Сибири» Самвелу Мнацяну.

«Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Самвела Мнацяна. В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», – говорится в заявлении ФХР.

В России Мнацян выступал за такие клубы как «Авангард», «Кладно», «Арлан», «Барыс», «Нефтехимик», «Молота-Прикамье», «Нефтяник» из Альметьевска, «Адмирал» и «Сибирь». В его активе 183 матча и 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».