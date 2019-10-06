«Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место

В матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА в Москве уступил «Ростову» – 1:3.
У гостей дубль на счету Хорена Байрамяна. Еще один мяч провел Элдор Шомуродов.
У хозяев пенальти реализовал Никола Влашич.
«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. 19 октября дончане сыграют в Петербурге с «Зенитом».
ЦСКА занимает четвертое место, отставая от лидера на одно очко. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Уфой».
РПЛ
12-й тур
ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)
Голы: Байрамян, 11 (0:1); Байрамян, 44 (0:2); Шомуродов, 61 (0:3); Влашич, 90+3 (пенальти, 1:3).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Шарлия, Ахметов (Бистрович, 89), Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 85), Байрамян (Логашов, 77), Попов, Глебов (Зайнутдинов, 58), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Предупреждения: Фернандес, 30 – Глебов, 12; Саплинов, 86.