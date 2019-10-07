«Сибири» хватило одной шайбы для победы над московским «Динамо» - Советский спорт
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07 октября 2019 17:47

«Сибири» хватило одной шайбы для победы над московским «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске обыграла московское «Динамо» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу на третьей минуте встречи забросил форвард Алексей Яковлев.

Отметим, что команды набрали на двоих всего шесть штрафных минут.

«Сибирь» одержала восьмую победу и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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