Антон Голоцуцков: Не сомневался, что ребята выиграют золото

- По поводу золота, я так и говорил - ребятам нужно сделать свою программу, не ошибиться и тогда медаль у них будет в кармане. Они выложились на полную и результат не заставил себя ждать - мы взяли золото и показали всему миру, на что способны. Впервые за 28 лет, представляете?! Вот увидите, послезавтра сбудется и другой мой прогноз, по поводу Нагорного: если он все сделает правильно, то нас тоже ждет первое место! Приятно осознавать, что я приехал с женой на этот чемпионат и, надеюсь, привез нашей команде частичку удачи.
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