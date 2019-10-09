Антон Голоцуцков: Не сомневался, что ребята выиграют золото Двукратный олимпийский призер, двукратный вице-чемпион мира и 5-кратный чемпион Европы Антон Голоцуцков прокомментировал победу нашей мужской сборной в командном многоборье на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

- По поводу золота, я так и говорил - ребятам нужно сделать свою программу, не ошибиться и тогда медаль у них будет в кармане. Они выложились на полную и результат не заставил себя ждать - мы взяли золото и показали всему миру, на что способны. Впервые за 28 лет, представляете?! Вот увидите, послезавтра сбудется и другой мой прогноз, по поводу Нагорного: если он все сделает правильно, то нас тоже ждет первое место! Приятно осознавать, что я приехал с женой на этот чемпионат и, надеюсь, привез нашей команде частичку удачи.