Гол Шейдаева принес Азербайджану победу над Бахрейном Сборная Азербайджана обыграла сборную Бахрейна в товарищеском матче – 3:2.

Победный мяч на 70-й минуте провел нападающий московского «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Также у победителей отличились Руфат Дадашов (41-я минута) и Тамкин Халилзаде (62).