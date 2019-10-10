Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA Президент России выступил на форуме «Россия – спортивная держава».

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» высказался о сотрудничестве с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Не менее активно сотрудничаем и с WADA, – приводит «Р-Спорт» слова Путина. – Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме.

Чтобы российские спортсмены выходили на арену на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта».

Отметим, что WADA открыло в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дело о соответствии в связи с тем, что в данных, полученных в январе из московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.