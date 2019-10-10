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10 октября 2019 16:23Липкин Антон

Россия проиграла Японии на Кубке мира

Сборная России потерпела четвертое поражение на турнире.

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Японии (1-3) в матче седьмого тура Кубка мира в Хиросиме.

Самым результативным в составе российской команды стал диагональный Павел Круглов, который принес команде 20 очков. У доигровщика Федора Воронкова 13 очков.

Поражение от Японии стало четвертым для России на турнире, и по итогам семи туров команда опустилась на восьмое место.

В следующем матче 11 октября Россия сыграет в Хиросиме с Италией.

Хиросима (Япония)
Кубок мира
Мужчины
7-й тур

Япония – Россия – 3-1 (25:22, 21:25, 25:22, 25:16)
Россия: Круглов (20), Воронков (13), Яковлев (11), Семышев (5), Щербинин (5), Подлесных (4), Власов (1), Гранкин (1), Сурмачевский (1).

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