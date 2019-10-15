Павлюченкова сыграет с Грачевой во втором круге «Кубка Кремля» - Советский спорт
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15 октября 2019 22:33Коноплев Александр

Павлюченкова сыграет с Грачевой во втором круге «Кубка Кремля»

В матче первого раунда «Кубка Кремля» россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла гречанку Марию Саккари – 5:7, 6:1, 6:3.

Соперницы провели на корте ровно два часа.

Павлюченкова четыре раза подала на вылет, допустила семь ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге россиянка сыграет со своей соотечественницей Варварой Грачевой.

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