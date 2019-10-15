Павлюченкова сыграет с Грачевой во втором круге «Кубка Кремля»

Соперницы провели на корте ровно два часа.
Павлюченкова четыре раза подала на вылет, допустила семь ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.
В следующем круге россиянка сыграет со своей соотечественницей Варварой Грачевой.
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