Павлюченкова сыграет с Грачевой во втором круге «Кубка Кремля» В матче первого раунда «Кубка Кремля» россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла гречанку Марию Саккари – 5:7, 6:1, 6:3.

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Соперницы провели на корте ровно два часа.

Павлюченкова четыре раза подала на вылет, допустила семь ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге россиянка сыграет со своей соотечественницей Варварой Грачевой.