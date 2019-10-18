«Чемпионы против: лесные пожары». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»

Ежегодно в мире сгорают около 67 миллионов гектаров леса. Самая распространенная причина возникновения пожаров – человеческий фактор. Остановить бушующую стихию практически невозможно, но каждому из нас под силу предотвратить катастрофу.
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