Антон Понкрашов: При Блатте в сборной была, действительно, классная атмосфера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 октября 2019 22:40Коноплев Александр

Антон Понкрашов: При Блатте в сборной была, действительно, классная атмосфера

Призер Олимпиады-2012 Антон Понкрашов признался, что скучает по атмосфере в сборной России, которая были при Дэвиде Блатте.

– С Дэвидом Блаттом у вас поначалу тоже возникла непонятная ситуация. Вы поехали на чемпионат Европы-2007, набрали восемь очков в финале с Испанией. Но затем Блатт не взял вас на Олимпиаду в Пекин с объяснением: «Понкрашов подхватил звездняк».

– Я не помню эту историю. Через год после Олимпиады мы с ним встретились. Он мне сказал: «Все, что было позади, – это не важно. Сейчас другая история. И нам нужно работать вместе». Я поехал на чемпионат Европы и был там в довольно неплохой форме. Дэвид всегда умел находить общий язык. С ним проблем в отношениях и обид не было. У нас с Дэвидом были хорошие и плохие года в сборной России, но всегда оставались человеческие отношения. Это гораздо важнее, чем спорт. Наверное, это отличает великого тренера от обычного.

– К сожалению, у Дэвида Блатта большие проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили рассеянный склероз.

– Для всех нас это большой удар. Мы все с большой любовью относимся к Дэвиду. То, что он сделал для российского баскетбола, – это гениально.

– Золото Евробаскета, бронза на Олимпиаде в Лондоне.

– Да, но еще мы выстроили прекрасные отношения в сборной.

– Команда-семья?

– Да, и это гораздо важнее. Ты всегда тепло вспоминаешь истории из той сборной, потому что у нас была, действительно, классная атмосфера. Мы получали удовольствие от нахождения рядом, – приводит слова Понкрашова «Спорт день за днем».

Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене Рублев – победитель «Кубка Кремля» Рублев вышел в финал «Кубка Кремля»
Кирилл Панченко: Мы настраивались на быстрый гол После матча «Динамо» - «Краснодар» своими впечатлениями поделились Кирилл Панченко, Владимир Рыков, а также тони де Вильена. 20.10.2019 22:44 Футбол Григорьевская Юлия
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:41 Теннис Мысин Николай
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Нефтехимик» победил в Риге «Спартак» в Петербурге обыграл СКА «Металлург» забросил три безответных шайбы «Авангарду»
Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) День в НХЛ получился жарким. 20.10.2019 10:48 Хоккей Костяев Иван
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражение СКА уступил 1:2 в Нижнекамске, а «Трактор» – в Подольске 1:3. «Ак Барс» едва не упустил фору 2:0, одолев «Йокерит» только в овертайме. А «Торпедо» в Минске угостило хозяев теннисной баранкой. 17.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Мамин вспомнил финал. Как ЦСКА победил «Динамо» Московское дерби силовиков не оставило равнодушных. Пусть и собрало на трибунах «ВТБ-Арены» меньше 9000 зрителей. 16.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Джанаев отбил два пенальти, Григорян подал в отставку. Главные моменты 13-го тура РПЛ Что больше всего запомнилось в 13-м туре чемпионата России. 20.10.2019 22:58 Футбол
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:40 Футбол «Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли
23:11 Футбол Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА
22:56 Футбол Футболистки ЦСКА стали чемпионками России
22:40 Антон Понкрашов: При Блатте в сборной была, действительно, классная атмосфера
22:28 Хоккей Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
21:57 Биатлон Дмитрий Васильев: Аввакумова и ее тренер – люди странные
21:38 Футбол «Манчестер Юнайтед» могут продать саудовской королевской семье
21:17 Футбол «Челси» интересуется Малиновским
20:59 Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче при Новикове
20:23 Футбол «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед», потеряв первые очки в сезоне
19:58 Футбол «Монако» без Головина одержал третью победу в сезоне
19:50 Хоккей «Нефтехимик» победил в Риге
19:45 Футбол «Динамо» – «Краснодар». Мартынович сравнял счет (видео)
19:43 Теннис Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене
19:23 Хоккей «Спартак» в Петербурге обыграл СКА
19:12 Футбол Александр Точилин: Джанаева в раздевалке встретили аплодисментами
19:11 Футбол «Динамо» – «Краснодар». Морозов открыл счет (видео)
19:05 ММА Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса
19:04 Футбол Игорь Черевченко: Так подходить к исполнению пенальти нельзя
19:00 Футбол «Динамо» - «Краснодар» - 1:1. Как это было
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика