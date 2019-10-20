Антон Понкрашов: При Блатте в сборной была, действительно, классная атмосфера Призер Олимпиады-2012 Антон Понкрашов признался, что скучает по атмосфере в сборной России, которая были при Дэвиде Блатте.

– С Дэвидом Блаттом у вас поначалу тоже возникла непонятная ситуация. Вы поехали на чемпионат Европы-2007, набрали восемь очков в финале с Испанией. Но затем Блатт не взял вас на Олимпиаду в Пекин с объяснением: «Понкрашов подхватил звездняк».

– Я не помню эту историю. Через год после Олимпиады мы с ним встретились. Он мне сказал: «Все, что было позади, – это не важно. Сейчас другая история. И нам нужно работать вместе». Я поехал на чемпионат Европы и был там в довольно неплохой форме. Дэвид всегда умел находить общий язык. С ним проблем в отношениях и обид не было. У нас с Дэвидом были хорошие и плохие года в сборной России, но всегда оставались человеческие отношения. Это гораздо важнее, чем спорт. Наверное, это отличает великого тренера от обычного.

– К сожалению, у Дэвида Блатта большие проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили рассеянный склероз.

– Для всех нас это большой удар. Мы все с большой любовью относимся к Дэвиду. То, что он сделал для российского баскетбола, – это гениально.

– Золото Евробаскета, бронза на Олимпиаде в Лондоне.

– Да, но еще мы выстроили прекрасные отношения в сборной.

– Команда-семья?

– Да, и это гораздо важнее. Ты всегда тепло вспоминаешь истории из той сборной, потому что у нас была, действительно, классная атмосфера. Мы получали удовольствие от нахождения рядом, – приводит слова Понкрашова «Спорт день за днем».