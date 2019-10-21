«Чемпионы против: пластик в океане». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»

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Сегодня, несмотря на масштабы водного пространства, в мировом океане насчитывается более 150 000 000 тонн мусора. К 2050 году пластика будет больше, чем рыбы, и водная гладь покроется слоем бутылок, пакетов и сетей.

Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира и 8-кратная чемпионка Европы, не готова смириться с этим. Смотри, как хрупкая девушка противостоит мусорной лавине. Вдохновись и приди ей на помощь. Вместе мы можем все!