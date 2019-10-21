Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре - Советский спорт
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21 октября 2019 14:53Липкин Антон

Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года.

Рабочая группа по восстановлению Союза биатлонистов России проведет очередное заседание в середине декабря, сообщает ТАСС.

«Следующее совещание назначено на декабрь. Возможно, оно пройдет в период проведения этапа Кубка мира в Хохфильцене (13-15 декабря)», – приводит ТАСС слова вице-президента СБР Виктора Майгурова.

Напомним, что СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

В середине ноября прошлого года была создана рабочая группа по восстановлению, в которую вошли представители IBU, СБР, РУСАДА и Олимпийского комитета России (ОКР).

После этого IBU составил список из 12 критериев для восстановления СБР. Они разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.

На прошлой неделе исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек заявила, что СБР выполнила только шесть критериев восстановления.

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