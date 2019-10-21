СМИ: Зидана уволят в случае поражения от «Галатасарая» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может быть уволен в случае поражения от «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов 22 октября, сообщает El Mundo.

Загрузка... Руководство клуба боится, что «бланкос» займет третье место в группового этапа и отправится в Лигу Европы. Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство мадридского клуба провело переговоры с португальцем Жозе Моуринью.