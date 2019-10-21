СМИ: Зидана уволят в случае поражения от «Галатасарая»

Руководство клуба боится, что «бланкос» займет третье место в группового этапа и отправится в Лигу Европы.
Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство мадридского клуба провело переговоры с португальцем Жозе Моуринью.
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