СМИ: Зидана уволят в случае поражения от «Галатасарая» - Советский спорт
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21 октября 2019 16:41Коноплев Александр

СМИ: Зидана уволят в случае поражения от «Галатасарая»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может быть уволен в случае поражения от «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов 22 октября, сообщает El Mundo.

Руководство клуба боится, что «бланкос» займет третье место в группового этапа и отправится в Лигу Европы.

Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство мадридского клуба провело переговоры с португальцем Жозе Моуринью.

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