Роналду: Не могу назвать «Золотой мяч» главной целью. Важнее обыграть «Локомотив» Встреча состоится во вторник, 22 октября.

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, вошедший в список претендентов на «Золотой мяч», дал комментарий перед матчем против «Локомотива».

«На данный момент я не могу назвать «Золотой мяч» главной целью. Важнее обыграть «Локомотив», потому что в случае победы мы станем еще ближе к плей-офф», – цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

Встречу с московским клубом «Ювентус» проведет на домашней арене. Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов стартует в 22.00 мск.