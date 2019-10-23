«Сочи», уступив «Амуру», потерпел восьмое поражение подряд - Советский спорт
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23 октября 2019 14:45Гичунцев Артур

«Сочи», уступив «Амуру», потерпел восьмое поражение подряд

Встреча прошла в Хабаровске.

Хоккеисты «Амура» обыграли в родных стенах «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Александра Гулявцева.

Две шайбы «Амура» на счету Дениса Голубева и Глеба Корягина. У гостей отличился Сергей Шмелев.

Таким образом, «Сочи» проиграл восьмой матч подряд.

25 октября команда сыграет в гостях с «Адмиралом», а хоккеисты «Амура» днем позже встретятся на выезде с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» – «Сочи» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Голубев (Лазарев, Язьков), 14:17 (1:0), Корягин (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:12 (2:0), Шмелев (Точицкий), 57:37 (2:1).

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