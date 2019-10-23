«Сочи», уступив «Амуру», потерпел восьмое поражение подряд

Хоккеисты «Амура» обыграли в родных стенах «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Александра Гулявцева.
Две шайбы «Амура» на счету Дениса Голубева и Глеба Корягина. У гостей отличился Сергей Шмелев.
Таким образом, «Сочи» проиграл восьмой матч подряд.
25 октября команда сыграет в гостях с «Адмиралом», а хоккеисты «Амура» днем позже встретятся на выезде с «Трактором».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» – «Сочи» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Голубев (Лазарев, Язьков), 14:17 (1:0), Корягин (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:12 (2:0), Шмелев (Точицкий), 57:37 (2:1).
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