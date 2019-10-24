Вадим Карпов: Технически мы не так оснащены, как венгры 17-летний защитник ЦСКА верит, что выйти из группы еще возможно.

– Чего не хватило для победы над не самым мастеровитым соперником?

– Подвела реализация. Технически мы не так оснащены, как венгры. Они своим шансом воспользовались.

– Вас это не удивляет? Все-таки по классу ЦСКА намного превосходит «Ференцварош», который много лет не выступал в еврокубках.

– В Лиге Европы все соперники серьезные. А нам надо прибавлять в атаке и обороне. Тогда все будет нормально.

– Вините себя за эпизод с пропущенным голом?

– Проиграл в скорости и неправильно занял позицию. Виноват, конечно.

– ЦСКА еще может выйти из группы? Или теперь о Лиге Европы надо забыть?

– Да почему забыть-то? Впереди еще три тура. Можно набрать девять очков. Тогда и выйти из группы реально. Будем пробовать, готовиться.