«Байер» сыграл вничью с «Вердером» Леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вердером» (2:2) в 9-м туре чемпионата Германии.

Загрузка... Уже на 4-й минуте матча автоголом отметился защитник бременцев Омер Топрак. На 40-й минуте Милот Рашица восстановил равновесие в счёте. На 48-й минуте Дави Классен вывел «Вердер» вперёд. Сравнять счёт хозяевам удалось через 10 минут — гол забил Лукас Аларио. «Байер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 15 очков. «Вердер» занимает 12-ю строчку (10).