«Байер» сыграл вничью с «Вердером» - Советский спорт
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26 октября 2019 22:25

«Байер» сыграл вничью с «Вердером»

Леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вердером» (2:2) в 9-м туре чемпионата Германии.

Уже на 4-й минуте матча автоголом отметился защитник бременцев Омер Топрак. На 40-й минуте Милот Рашица восстановил равновесие в счёте.

На 48-й минуте Дави Классен вывел «Вердер» вперёд. Сравнять счёт хозяевам удалось через 10 минут — гол забил Лукас Аларио.

«Байер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 15 очков. «Вердер» занимает 12-ю строчку (10).

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