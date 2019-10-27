Евгений Ловчев: Игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме

– «Локо» выглядел не свежим, слишком много сил было отдано в матче с «Ювентусом». И, по сути, игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме. Зачем он побежал вперед в эпизоде с первым голом? – сказал Ловчев.
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