Евгений Ловчев: Игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 октября 2019 18:46Гичунцев Артур

Евгений Ловчев: Игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме

Наш обозреватель Евгений Ловчев – о матче «Локомотив» – «Спартак».

– «Локо» выглядел не свежим, слишком много сил было отдано в матче с «Ювентусом». И, по сути, игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме. Зачем он побежал вперед в эпизоде с первым голом? – сказал Ловчев.

Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Шахрай: Ханю и Чен – как Месси и Роналду Сергей Шахрай: Трусова может бороться за медали и в мужских турнирах Татьяна Тарасова: Наверное, у Медведевой была стартовая лихорадка
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский - чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:09 Фигурное катание Тигай Лев
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Возьмет ли Семин реванш у Тедеско и другие интриги 14-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 25.10.2019 12:01 Футбол Безъязычный Алексей
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:05 Бокс Усачев Владислав
Новости
19:41 Хоккей «Спартак» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу кряду
19:23 Футбол Кирилл Новиков: Не считаю, что у ЦСКА было территориальное преимущество
19:12 Футбол Доменико Тедеско: «Спартаку» над многим нужно работать
18:55 Футбол «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили составы на матч АПЛ
18:46 Евгений Ловчев: Игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме
18:37 Футбол ЦСКА проиграл московскому «Динамо»
18:29 Футбол «Спартак» разгромил «Локомотив» и одержал первую победу при Тедеско
18:19 Футбол Ларссон за две минуты оформил дубль в ворота «Локомотива»
18:09 Футбол «Гранада» сместила «Барселону» с первого места в таблице примеры
17:54 Футбол «Локомотив» – «Спартак». Понсе вывел красно-белых вперед
17:36 Футбол Тедеско получил предупреждение за споры с арбитром
17:24 Футбол «Химки» разгромили «Авангард» в матче ФНЛ
17:11 Футбол ЦСКА – «Динамо». Влашич не забил пенальти
16:56 Футбол «Реал Сосьедад» одержал победу над «Сельтой»
16:41 Футбол Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ (видео)
16:27 Футбол Сергей Семак – о победе над «Крыльями»: Рады обыграть сильную команду
16:15 Хоккей «Металлург» проиграл в гостях «Сибири»
15:57 Футбол «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и одержал третью победу кряду
15:33 Футбол ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ
15:24 Футбол «Локомотив» – «Спартак». Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика