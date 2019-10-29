«Советский спорт» ищет редактора ленты новостей Интернет-редакция «Советского спорта» объявляет о наборе сотрудников на должность редактора ленты новостей.

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Если вы искренне любите спорт, разбираетесь в спорте, читаете «Советский спорт» и мечтаете о работе в нашем издании, присылайте свои резюме на mysin@sovsport.ru

От вас:

- Хорошее знание спорта, и не только футбола. Если вы не отличаете «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» или Роналдо от Роналду, не знаете, где выступают три разных Сергея Карякина, а самой актуальной звездой НБА до сих пор считаете Майкла Джордана, возможно, эта работа не для вас

- Грамотный письменный русский язык

- Знание английского языка, достаточное для изучения новостей и материалов на зарубежных ресурсах

- Знание других иностранных языков только приветствуется!

- Готовность к напряженной работе в течение 8-часовой смены как утром, так днем или ночью (график – плавающий)

- Увлеченность своим делом и искреннее желание постоянно расти и творчески развиваться

Что потребуется:

- Мониторинг всех текущих основных событий в мире спорта

- Оперативное создание и публикация новостей по актуальным темам

- Публикация и оформление материалов других авторов (нечасто, но иногда требуется)

- Умение при необходимости написать расширенную новость, оформленную в формате статьи (на 1500-2500 знаков)

Опыт аналогичной работы приветствуется, но не обязателен. При необходимости – всему обучим и все объясним!

От нас:

- Работа в старейшем спортивном издании России с аудиторией более 6 000 000 читателей в месяц

- Дружный, веселый и сплоченный коллектив

- Достойная зарплата (обсуждается на собеседовании)

- Возможность для развития и творческого роста в профессии спортивного журналиста

- Отсутствие необходимости находиться в офисе. Возможна удаленная работа из любой точки России и мира