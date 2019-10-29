«Советский спорт» ищет редактора ленты новостей

Если вы искренне любите спорт, разбираетесь в спорте, читаете «Советский спорт» и мечтаете о работе в нашем издании, присылайте свои резюме на mysin@sovsport.ru
От вас:
- Хорошее знание спорта, и не только футбола. Если вы не отличаете «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» или Роналдо от Роналду, не знаете, где выступают три разных Сергея Карякина, а самой актуальной звездой НБА до сих пор считаете Майкла Джордана, возможно, эта работа не для вас
- Грамотный письменный русский язык
- Знание английского языка, достаточное для изучения новостей и материалов на зарубежных ресурсах
- Знание других иностранных языков только приветствуется!
- Готовность к напряженной работе в течение 8-часовой смены как утром, так днем или ночью (график – плавающий)
- Увлеченность своим делом и искреннее желание постоянно расти и творчески развиваться
Что потребуется:
- Мониторинг всех текущих основных событий в мире спорта
- Оперативное создание и публикация новостей по актуальным темам
- Публикация и оформление материалов других авторов (нечасто, но иногда требуется)
- Умение при необходимости написать расширенную новость, оформленную в формате статьи (на 1500-2500 знаков)
Опыт аналогичной работы приветствуется, но не обязателен. При необходимости – всему обучим и все объясним!
От нас:
- Работа в старейшем спортивном издании России с аудиторией более 6 000 000 читателей в месяц
- Дружный, веселый и сплоченный коллектив
- Достойная зарплата (обсуждается на собеседовании)
- Возможность для развития и творческого роста в профессии спортивного журналиста
- Отсутствие необходимости находиться в офисе. Возможна удаленная работа из любой точки России и мира