Райан О'Райли – о травме Тарасенко: Невосполнимая потеря Нападающий «Сент-Луиса» Райан О'Райли – о травме российского форварда «Блюз» Владимира Тарасенко.

- Невосполнимая потеря. Можно только предполагать, какие последствия будут у этой ситуации, но она однозначно отразится на команде. Каждый теперь должен выкладываться на 110 процентов, чтобы компенсировать отсутствие Влади, - цитирует О'Райли официальный сайт НХЛ.

Накануне стало известно, что Тарасенко предстоит операция на плече, которая потребует минимум пяти месяцев на восстановление.