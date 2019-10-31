Алексей Кудашов: Мы недовольны реализацией СКА - Советский спорт
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31 октября 2019 00:13Гичунцев Артур

Алексей Кудашов: Мы недовольны реализацией СКА

Накануне, 30 октября его команда переиграла в гостях подмосковный «Витязь» (3:2 Б).

Главный тренер СКА Алексей Кудашов высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

«Мы довольны двумя очками, довольны содержанием игры, но недовольны реализацией моментов и необязательным пропущенным голом в большинстве.

Роль Кемппайнена не изменилась, в последних играх он добавляет и становится похожим на себя», – цитирует Кудашова ТАСС.

Добавим, что СКА одержал вторую победу кряду, а подмосковный клуб проиграл пятый матч подряд.

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