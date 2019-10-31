Алексей Кудашов: Мы недовольны реализацией СКА

Главный тренер СКА Алексей Кудашов высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
«Мы довольны двумя очками, довольны содержанием игры, но недовольны реализацией моментов и необязательным пропущенным голом в большинстве.
Роль Кемппайнена не изменилась, в последних играх он добавляет и становится похожим на себя», – цитирует Кудашова ТАСС.
Добавим, что СКА одержал вторую победу кряду, а подмосковный клуб проиграл пятый матч подряд.
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