Алексей Кудашов: Мы недовольны реализацией СКА Накануне, 30 октября его команда переиграла в гостях подмосковный «Витязь» (3:2 Б).

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Главный тренер СКА Алексей Кудашов высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

«Мы довольны двумя очками, довольны содержанием игры, но недовольны реализацией моментов и необязательным пропущенным голом в большинстве.

Роль Кемппайнена не изменилась, в последних играх он добавляет и становится похожим на себя», – цитирует Кудашова ТАСС.

Добавим, что СКА одержал вторую победу кряду, а подмосковный клуб проиграл пятый матч подряд.