Джокович поспорит с Циципасом за полуфинал турнира в Париже Призовой фонд соревнований составляет 5 млн 700 тысяч евро.

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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл британца Кайла Эдмунда и вышел в ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 23 минуты.

За выход в полуфинал уроженец Белграда поспорит с Стефаносом Циципасом (Греция).

Добавим, что в прошлом году турнир в Париже выиграл россиянин Карен Хачанов.