Владимир Тарасенко: Операция прошла хорошо, время восстанавливаться (фото) - Советский спорт
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01 ноября 2019 01:22Гичунцев Артур

Владимир Тарасенко: Операция прошла хорошо, время восстанавливаться (фото)

В прошлом сезоне он помог команде выиграть Кубок Стэнли.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенес операцию. Напомним, нападающий «Блюз» получил травму плеча в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2), который прошел 24 октября.

«Операция прошла хорошо, спасибо всем за теплые слова и пожелания! Время восстанавливаться», – написал хоккеист в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард пропустит пять месяцев. В текущем сезоне он провел 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

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