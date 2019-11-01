Знарок – после шестой победы подряд: «Спартаку» много что надо улучшать - Советский спорт
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01 ноября 2019 01:37Гичунцев Артур

Знарок – после шестой победы подряд: «Спартаку» много что надо улучшать

Встреча прошла в Москве.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался после победы над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б).

«Это была тяжелая игра, мы отдали много эмоций. С «Северсталью» всегда тяжело. Она всегда хорошо играет, нам было трудно преодолевать ее сопротивление.

Большинство было бы для нас большим подспорьем. Работаем над улучшением его реализации. Что надо улучшить, кроме большинства? Да много что надо улучшать. Я не скажу, что у нас все идеально. Доволен тем, что мы набираем очки», – цитирует специалиста AllHockey.

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