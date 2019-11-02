Хэмилтон стал победителем второй практики Гран-при США, Квят – 12-й Гонка прошла на автодроме в Техасе.

Загрузка... Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», выиграл вторую тренировку Гран-при США. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Отметим, что россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» завершил борьбу за 12-й позиции. Его напарник – Пьер Гасли занял 7-е место. Формула-1 Гран-при США Вторая тренировка 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Шарль Леклер («Феррари») 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 4. Себастьян Феттель («Феррари») 5. Валттери Боттас («Мерседес») 6. Александер Албон («Ред Булл») 7. Пьер Гасли («Торо Россо») 8. Карлос Сайнс («Макларен») 9 Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») 10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 11. Даниэль Риккардо («Рено») 12. Даниил Квят («Торо Россо») 13. Нико Хюлькенберг («Рено») 14. Ландо Норрис («Макларен») 15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 17. Кевин Магнуссен («Хаас») 18. Ромен Грожан («Хаас») 19. Джордж Расселл («Уильямс») 20. Роберт Кубица («Уильямс») '); } '); }