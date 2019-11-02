Хэмилтон стал победителем второй практики Гран-при США, Квят – 12-й - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 ноября 2019 00:42Гичунцев Артур

Хэмилтон стал победителем второй практики Гран-при США, Квят – 12-й

Гонка прошла на автодроме в Техасе.

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», выиграл вторую тренировку Гран-при США.

Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Отметим, что россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» завершил борьбу за 12-й позиции. Его напарник – Пьер Гасли занял 7-е место.

Формула-1

Гран-при США

Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Александер Албон («Ред Булл»)

7. Пьер Гасли («Торо Россо»)

8. Карлос Сайнс («Макларен»)

9 Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Даниэль Риккардо («Рено»)

12. Даниил Квят («Торо Россо»)

13. Нико Хюлькенберг («Рено»)

14. Ландо Норрис («Макларен»)

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Ромен Грожан («Хаас»)

19. Джордж Расселл («Уильямс»)

20. Роберт Кубица («Уильямс»)

В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Макгрегор заплатит 1000 евро за нападение на пожилого мужчину Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину Мэйвезер обещал нокаутировать Нурмагомедова
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки Красно-белые продолжили победную серию. 31.10.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
00:42 Хэмилтон стал победителем второй практики Гран-при США, Квят – 12-й
00:28 Футбол «Аякс» одержал шестую победу кряду, Промес за 5 минут оформил дубль
00:03 Фигурное катание Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при во Франции
23:58 Хоккей Боб Хартли: Где бы мы были сейчас без Войнова?
23:58 Фигурное катание Алена Косторная: Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу
23:50 Хоккей Александр Гулявцев: Сегодня у нас игроки, извините за выражение, вышли кипяточку попить
23:41 Хоккей Шестеркин признан вратарем месяца в АХЛ
23:35 Хоккей Гиртс Анкипанс: Нужно забивать свои голы, чтобы так играть в обороне
23:31 Хоккей Александр Андриевский: Мы пытались, пытались, но не все шайбы доходили до ворот
23:18 Фигурное катание Алина Загитова: Главное, что я вышла и каталась с удовольствием, спокойно и без мандража
23:16 Хоккей Илья Воробьев: «Динамо» навязало нам много борьбы, и было очень непросто
23:11 Хоккей Крэйг Вудкрофт: Мы на верном пути
23:05 Футбол «Монако» – «Марсель». Головин признан лучшим игроком матча
22:55 Теннис Шаповалов обыграл Монфиса в четвертьфинале турнира в Париже
22:48 Баскетбол Тренер «Зенита»: Хотелось бы каждый раз играть так, как сегодня в третьей четверти
22:40 Баскетбол Димитрис Итудис: В матче с «Зенитом» отмечу хороший уровень защиты
22:38 Хоккей Партнер Овечкина признан первой звездой НХЛ в октябре
22:13 Хоккей Рижское «Динамо» потерпело третье поражение кряду в матче с «Сочи»
22:03 Баскетбол «Зенит» дома проиграл ЦСКА в матче Евролиги
22:01 Фигурное катание Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Загитова – 2-я
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array