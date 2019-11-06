УНИКС обыграл «Брешию» в матче Еврокубка Встреча прошла в Казани.

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Матч 6-го тура группового этапа Еврокубка УНИКС – «Брешия» завершился победой российского клуба – 77:63.

В составе победителей отличился Эрик Макколлум, набравший 20 очков. У гостей лучшим оказался Лука Витали. В его активе 14 баллов.

Таким образом, УНИКС вышел на 1-е место в группе С, набрав 11 очков. Итальянцы, у которых 9 баллов, занимают 4-ю строчку.

В следующем туре УНИКС сыграет против словенского клуба «Цедевита Олимпия», а «Брешия» примет «Ховентут». Об игры пройдут 13 ноября.