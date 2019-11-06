Хантер: Бой с Поветкиным – возможность доказать, что я один из лучших боксеров мира

Американец Майкл Хантер дал комментарий перед боем против россиянина Александра Поветкина.
«Считаю, что этот бой – отличная возможность доказать, что я один из лучших боксеров мира. Это будет сражение за золотую медаль. Я ведь выступал на Олимпиаде и не смог выиграть эту награду, а Поветкин смог. Хочу нокаутировать его», – цитирует Хантера BoxingScene.
Поветкин владеет титулом WBA International в супертяжелом весе. В его активе 37 боев, 35 побед и два поражения. У американца – 18 побед и одно поражение в 19-ти встречах. Он является интерконтинентальным чемпионом мира.
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