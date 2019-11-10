ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Локомотив-Кубань» завершился победой столичного клуба со счетом 81:72 (16:14, 19:17, 24:21, 22:20).
В составе красно-синих лучшим оказался Майк Джеймс, набравший 21 очко. У краснодарцев отметился Уилл Каммингс (19 баллов).
После этой встречи ЦСКА занимает 2-е место в таблице, а «Локомотив-Кубань» расположился на 4-й позиции.
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