ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань» Встреча прошла в Москве.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Локомотив-Кубань» завершился победой столичного клуба со счетом 81:72 (16:14, 19:17, 24:21, 22:20).

В составе красно-синих лучшим оказался Майк Джеймс, набравший 21 очко. У краснодарцев отметился Уилл Каммингс (19 баллов).

После этой встречи ЦСКА занимает 2-е место в таблице, а «Локомотив-Кубань» расположился на 4-й позиции.