«Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 4-ю победу кряду Встреча прошла на домашней арене магнитогорского клуба.

Загрузка...

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Трактор» завершился победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей отличились Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Богдан Потехин, оформивший дубль, а также Деннис Расмуссен. У гостей это сделали Ессе Виртанен, Никита Щербак.

Таким образом, подопечные Ильи Воробьева одержали победу в четвертом матче подряд, а «Трактор» уступил во втором поединке кряду.

После этой игры «Магнитка» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, а клуб из Челябинска расположился на 11-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» – 5:2 – (1:1, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – 10 Яковлев (Нестрашил, Кулемин)

1:1 – 14 Виртанен (Кэйлоф, Кравцов)

2:1 – 26 Береглазов (Нестрашил, Мозякин)

3:1 – 26 Потехин (Буйницкий)

4:1 – 43 Расмуссен (Потехин, О'Делл)

5:1 – 50 Потехин (Локтионов)

5:2 – 56 Щербак