Кросби перенес операцию и пропустит шесть недель Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустит больше месяца из-за спортивной грыжи. Сегодня, 14 ноября канадский игрок перенес операцию и не сыграет в течение шести недель.

Напомним, капитан «пингвинов» получил травму в матче против «Чикаго» (3:2Б) – нападающий принял на себя бросок защитника «Блэкхокс» Эрика Густафссона и не смог продолжить встречу.

В текущем сезоне Кросби отыграл 17 матчей и набрал 17 (5+12) очков.