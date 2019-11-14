Кросби перенес операцию и пропустит шесть недель - Советский спорт
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14 ноября 2019 18:10Гичунцев Артур

Кросби перенес операцию и пропустит шесть недель

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустит больше месяца из-за спортивной грыжи. Сегодня, 14 ноября канадский игрок перенес операцию и не сыграет в течение шести недель.

Напомним, капитан «пингвинов» получил травму в матче против «Чикаго» (3:2Б) – нападающий принял на себя бросок защитника «Блэкхокс» Эрика Густафссона и не смог продолжить встречу.

В текущем сезоне Кросби отыграл 17 матчей и набрал 17 (5+12) очков.

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