«Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро - Советский спорт
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14 ноября 2019 18:24Гичунцев Артур

«Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро

Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Московский «Локомотив» готов принять предложение о продаже полузащитников Алексея и Антона Миранчуков, если за их трансфер заплатят 100 млн евро.

Согласно источнику, Алексея руководство оценивает в 60 млн евро, а его брата – в 40.

В текущем сезоне Алексей Миранчук отыграл 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи. В активе Антона – 10 встреч, 2 гола и 1 ассист. Их контракты в силе до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что минувшим летом Алексея пытался прибрести «Зенит», однако, стороны не смогли договориться о сумме сделки.

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