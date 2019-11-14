Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом Призовой фонд соревнований составляет 9 млн долларов.

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Итальянец Маттео Берреттини обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

Таким образом, Берреттини одержал первую победу на турнире в Лондоне и покинул борьбу. Ранее он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Что касается Тима, то австриец обыграл швейцарца Роджера Федерера и одолел уроженца Белграда.

Добавим, что в прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл немец Александр Зверев.