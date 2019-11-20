Константин Зырянов: При новом лимите мы перестанем быть конкурентоспособными в Европе С нового сезона у клубов может быть не больше восьми иностранцев.

Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов высказался о новом формате лимита на легионеров.

«По моим ощущениям, мы перестанем быть конкурентоспособными на европейской арене, – приводит RT слова Зырянова. – Некоторые клубы – «Зенит» и «Локомотив» – уже сейчас начинают перекраивать составы, исходя из нового лимита, и им приходится нелегко в еврокубках».

Напомним, со следующего сезона клубы смогут включать в заявку на сезон не более восьми иностранцев. При нынешнем формате на поле должны находиться как минимум пять российских игроков.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов у «Зенита» четыре очка, у «Локомотива» – три.