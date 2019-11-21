ЦСКА уступил в гостях «Басконии»

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли «Басконии» в 9-м туре регулярного чемпионата Евролиги – 70:80.
У победителей 22 очка набрал Торнике Шенгелия. У армейцев по 17 баллов набрали Янис Стрелниекс и Майк Джеймс.
Таким образом, ЦСКА расположился на 5-м месте, а испанцы занимают 10-ю позицию.
В следующем туре россияне сыграют с «Реалом», а «Баскония» встретится с «Зенитом».
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