Олег Знарок: «Динамо» очень неплохо играло, нам где-то повезло Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился мыслями после победы над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 7:2.

«Два матча подряд играть, конечно, трудно. Но мы старались, я благодарен команде, что ребята выдержали. Но до середины второго периода было совершенно непонятно, кто победит. Игра была качельная. «Динамо» вообще очень неплохо играло, нам где-то повезло, но голы мы забили хорошие.

Очень хорошая атмосфера в Мытищах. Было приятно играть. Мы были тут как дома, гостиница рядом. У нас были комфортные условия», – сказал Знарок пресс-службе «Спартака».