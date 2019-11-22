Фергюсон – Хабибу: Надоело бегать за тобой, лучше подерусь с Макгрегором Ранее сообщалось, что их поединок состоится в апреле 2020 года.

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Топовый боец UFC Тони Фергюсон отказался от встречи с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

По его словам, он принял такое решение из-за позиции россиянина. При этом Фергюсон заявил, что хочет подраться с ирландцем Конором Макгрегором.

«Мне надоело бегать за тобой. Я готов подраться в январе, но ты отказался, потому что хочешь подраться в апреле. Я устал от твоих условий! Какой же ты чемпион? Стыд! Бегай дальше, я лучше подерусь с настоящим мужиком – Конором Макгрегором», – приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

Добавим, что Макгрегор вернется в октагон 18 января. Имя его соперника станет известно позднее.