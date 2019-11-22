Президент «Феррари» – о столкновении Леклера и Феттеля: Я очень зол Два пилота итальянской команды сошли с Гран-при Бразилии после столкновения друг с другом.

Президент «Феррари» Джон Элканн рассказал, как отреагировал на столкновение двух пилотов команды – Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля – во время 20-го этапа сезона – Гран-при Бразилии на трассе в Сан-Паулу.

«Я очень зол из-за воскресной гонки, – приводит Grand Prix 247 слова Элканна. – То, что произошло, показывает, насколько важна «Феррари». Пилот, неважно, насколько они хороши, не должны забывать что они выступают за «Феррари».

Командная работа важно, поскольку единственное, что имеет значение, – это победа «Феррари». Это был необычайный сезон с точки зрения поулов, но они не смогли превратиться в победы».

Отметим, что в нынешнем чемпионате Леклер завоевал семь поул-позишн, а Феттель – две. При этом в общем зачете пилотов монегаск идет четвертым, а немец – пятым.

Заключительный этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря.