«Енисей-СТМ» проиграл валлийским «драконам» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 ноября 2019 20:39Шарафудинов Виктор

«Енисей-СТМ» проиграл валлийским «драконам»

Красноярская команда уступила в Краснодаре «Дрэгонз» со счетом 22:49.

Своих соперников «Енисей» по европейскому турниру принимает на юге России. Матч второго тура в группе 1 состоялся в Краснодаре на стадионе «Кубань», и завершился поражением сибиряков от команды «Дрэгонз» из валлийского Ньюпорта со счетом 22:49.

В первом туре 15 ноября «Енисей» там же в Краснодаре проиграл английскому клубу «Уорчестер Уорриорс» 14:57.

Против четвертого участника группы 1 французского «Кастра» чемпион России тоже сыграет в Краснодаре. Игра третьего тура состоится на стадионе «Кубань» 6 декабря.

Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Ягудин: Загитовой надо закрыть глаза на то, что произошло Александр Жулин: У Косторной все соединилось – и катание, и харизма, и сложные элементы Александр Галлямов: Прокат на троечку
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 17-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 22.11.2019 16:14 Футбол
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично Гендиректор «Зенита»: Надеюсь, четвертьфинал Евро пройдет в Санкт-Петербурге Денис Черышев: Ничего страшного, что матч с Данией сыграем в гостях
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Прощай, «Торпедо»! Что мы запомним о легендарной арене перед ее закрытием Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких матчах, которые прошли на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. 22.11.2019 18:09 Футбол Федоровский Александр
Новости
20:39 «Енисей-СТМ» проиграл валлийским «драконам»
20:39 Хоккей Фанаты и руководство «Трактора» выяснят отношения в эфире телевизионного ток-шоу
20:30 Фигурное катание Алексей Ягудин: Загитовой надо закрыть глаза на то, что произошло
20:17 Легкая атлетика Маргарита Пахноцкая: Теоретически ВФЛА могут исключить, практически нужно подождать ближайший совет
20:11 Конькобежный спорт Воронина стала обладательницей бронзовых медалей Кубка мира в Польше
19:54 Хоккей Джоэл Кенневилл: На сегодняшний итог мы согласны, хотя нам явно надо прибавлять
19:51 Хоккей «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
19:49 Футзал «Тюмень» не смогла обыграть хорватов в Лиге чемпионов
19:49 Футбол Абрамович передумал продавать «Челси»
19:30 Хоккей «Салават Юлаев» дома переиграл «Амур»
19:20 Теннис Карен Хачанов: Играешь не только за себя, но и за страну
19:00 Футбол «ПСЖ» готов предложить Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро за год
18:46 Конькобежный спорт Российские конькобежки выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
18:45 Футбол Антонио Конте: Я советую своим игрокам заниматься сексом с минимумом усилий
18:40 Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
18:40 Керлинг Сборная России проиграла шведкам в полуфинале
18:33 Хоккей ЦСКА объявил о переходе Корастылева
18:29 Футбол «Тамбов» - «Локомотив». Стартовые составы команд
18:26 Хоккей Михаил Сергачев: Приятно наконец-то открыть счет голам
18:21 Хоккей Иван Проворов: Никто не мечтает уступать в счете 0:2 после пяти минут игры
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array