«Енисей-СТМ» проиграл валлийским «драконам»

Своих соперников «Енисей» по европейскому турниру принимает на юге России. Матч второго тура в группе 1 состоялся в Краснодаре на стадионе «Кубань», и завершился поражением сибиряков от команды «Дрэгонз» из валлийского Ньюпорта со счетом 22:49.
В первом туре 15 ноября «Енисей» там же в Краснодаре проиграл английскому клубу «Уорчестер Уорриорс» 14:57.
Против четвертого участника группы 1 французского «Кастра» чемпион России тоже сыграет в Краснодаре. Игра третьего тура состоится на стадионе «Кубань» 6 декабря.
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