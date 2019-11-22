«Енисей-СТМ» проиграл валлийским «драконам» Красноярская команда уступила в Краснодаре «Дрэгонз» со счетом 22:49.

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Своих соперников «Енисей» по европейскому турниру принимает на юге России. Матч второго тура в группе 1 состоялся в Краснодаре на стадионе «Кубань», и завершился поражением сибиряков от команды «Дрэгонз» из валлийского Ньюпорта со счетом 22:49.

В первом туре 15 ноября «Енисей» там же в Краснодаре проиграл английскому клубу «Уорчестер Уорриорс» 14:57.

Против четвертого участника группы 1 французского «Кастра» чемпион России тоже сыграет в Краснодаре. Игра третьего тура состоится на стадионе «Кубань» 6 декабря.