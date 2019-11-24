«Эспаньол» и «Хетафе» разошлись миром

Игра 14-го тура испанской примеры «Эспаньол» – «Хетафе» завершилась со счетом 1:1.
Счет на третьей минуте открыл нападающий гостей Хайме Мата, но на 45-й каталонцы отыгрались стараниями китайского форварда У Лэя.
«Хетафе» после двух ничьих кряду занимает седьмое место с 21 очком. «Эспаньол» идет на предпоследней 19-й позиции, набрав лишь девять очков.
В следующем туре в гости к «Эспаньолу» приедет «Осасуна», а «Хетафе» на своем поле примет «Леванте».
28 ноября клуб из пригорода Мадрида в Лиге Европы сыграет в Турции с «Трабзоспором». В тот же вечер в другом матче группы C встретятся «Краснодар» и швейцарский «Базель».
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