Юрий Ганус: Россия еще никогда не сталкивалась с таким объемом и силой решений Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что Россию могут ждать серьезные санкции из-за возможных манипуляций с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории.

«Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет – нам надо будет разобраться, кто допустил такое, – сказал Ганус в эфире радио «Комсомольская правда». – Мы еще никогда не сталкивались с таким объемом и силой решений».

Напомним, в пятницу комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия.

Такое решение принято в связи с тем, что в базе данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия.

Отметим, что в сентябре прошлого года РУСАДА был возвращенный статус соответствия WADA при условии, что российская сторона предоставит экспертам агентства доступ к базе данных Московской лаборатории.

Исполком WADA намечен на 9 декабря в Париже.